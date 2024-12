Cadono calcinacci, due donne ferite

- pubblicità -

Questa mattina, alle ore otto circa, si è verificato un incidente in via Portamedina quando alcuni frammenti di intonaco sono caduti dal quarto piano di un edificio. Purtroppo, questi detriti hanno colpito una donna di 42 anni alla spalla, causandole delle ferite.

Una pattuglia della Polizia Locale, che fortuitamente si trovava nelle vicinanze al momento dell’accaduto, è prontamente intervenuta per fornire i primi soccorsi alla donna infortunata. Durante l’attesa del personale medico dell’ospedale Vecchio Pellegrini, i poliziotti hanno assistito la vittima.

Una volta arrivati, i servizi di emergenza hanno trasportato la donna al pronto soccorso, dove è stata valutata con un codice verde, suggerendo che le sue condizioni non erano gravi, ma potrebbe avere una sospetta frattura. Nel frattempo, gli agenti hanno immediatamente messo in sicurezza la zona, bloccando l’accesso sotto l’edificio da cui si erano staccati i calcinacci. In collaborazione con i Vigili del Fuoco, si sono adoperati per rimuovere ulteriori detriti che erano in procinto di cadere.

Secondo le prime ipotesi, la causa del crollo potrebbe essere stato il maltempo recente. Le autorità hanno poi avviato un’indagine per identificare i proprietari e gli abitanti dell’edificio, allo scopo di accertare eventuali responsabilità e negligenze legate allo stato di manutenzione dello stabile.

Questo processo è stato avviato su disposizione del magistrato di turno, il quale supervisionerà ulteriori accertamenti. Grazie a un intervento tempestivo e coordinato, l’area è stata rapidamente messa in sicurezza, consentendo così il ripristino delle normali condizioni di transito e garantendo la sicurezza dei passanti e residenti della zona.

Il secondo episodio riguaatda invece una donna di 28 anni che stava percorrendo via Sant’Anna dei Lombardi su un monopattino quando è stata colpita e lievemente ferita da alcuni calcinacci che si erano staccati da un cantiere edile.

Questo cantiere si trova in un edificio che è sottoposto a vincolo per la protezione dei beni di interesse storico-artistico. L’incidente ha portato l’Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale di Napoli a effettuare un’ispezione dettagliata sull’edificio in questione. Durante i controlli, è emerso che, sebbene i lavori in corso fossero autorizzati da un regolare titolo edilizio, c’erano significative discrepanze tra il progetto approvato e ciò che effettivamente si stava realizzando.

In particolare, sono state riscontrate gravi irregolarità relative alla costruzione di un soppalco e, soprattutto, al fatto che era stato forato un muro portante per creare un vano di passaggio, contravvenendo alla prescrizione di mantenere la continuità muraria delle nicchie esistenti. Date queste violazioni, il cantiere è stato posto sotto sequestro.

La Polizia Locale ha inoltre denunciato all’autorità giudiziaria il proprietario dell’immobile, il direttore dei lavori e il titolare della ditta esecutrice. Le accuse includono violazioni della normativa urbanistica ed edilizia, delle norme di tutela dei beni culturali, oltre alle lesioni causate alla giovane conducente del monopattino. Parallelamente, in seguito a segnalazioni da parte dei cittadini, gli agenti sono intervenuti anche in via Nocelle.

Qui hanno scoperto un altro abuso edilizio: il proprietario di un immobile aveva trasformato, senza autorizzazione, un vano finestra in un passaggio che consentiva l’accesso diretto a un terrazzino abusivo, costruito in muratura molti anni prima. Questi interventi evidenziano problemi diffusi legati al mancato rispetto delle normative edilizie e di tutela dei beni culturali nella città, potenzialmente pericolosi non solo per il patrimonio architettonico ma anche per la sicurezza dei cittadini.