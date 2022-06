Caivano, ministro Carfagna: impianto di videosorveglianza, investimento di oltre 1 milione.

Un investimento di oltre un milione di euro per realizzare un impianto di videosorveglianza a Caivano, con uno sguardo in particolare su Parco Verde.

E’ quanto annunciato, oggi, dal ministro per il Sud, Mara Carfagna che si è recata ancora una volta a nord di Napoli per incontrare don Maurizio Patriciello ma anche i sindaci del territorio.

Proprio a Caivano – ha ricordato la Carfagna – “cinque mesi fa abbiamo siglato il contratto istituzionale di sviluppo concluso nell’arco di sei mesi che ha portato su quel territorio investimenti per quasi 200 milioni di euro per finanziare opere che quel territorio aspettava da tanto tempo. Saremo a Caivano per irrobustire quel contratto”.

“Vogliamo dare un messaggio – ha detto il ministro a Caivano – lo Stato c’è e non vi lascerà da soli, è il modo migliore affinché i cittadini possano avvertire la presenza dello Stato. Lo abbiamo fatto proteggendo don Maurizio, che è oggetto di intimidazioni gravi e inaccettabili, lo facciamo inserendo un finanziamento di oltre un milione di euro per un moderno sistema di videosorveglianza con sguardo in particolare sul Parco Verde”.

"Questa comunità deve essere grata e riconoscente a don Maurizio che ha avuto la forza di portare qui il Governo e finanziamenti importanti e di metterli a sistema per la rinascita del territorio". La Carfagna ha poi anche annunciato che "offriremo a tutti voi amministratori un vademecum per aiutarvi a utilizzare questi soldi, faremo di tutto per esserci e assistervi":