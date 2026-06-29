Caldo, ancora una giornata di temperature estreme, in settimana calo e temporali

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L’anticiclone Caronte ha raggiunto il suo picco domenica 28 giugno con 40 gradi. Ma questo caldo estremo ha le ore contate: da mercoledì infatti arriveranno temporali e calo termico.

Intanto però l’ondata di caldo estremo che sta attanagliando l’Italia non accenna a mollare la presa, continuando a coinvolgere in maniera significativa gran parte della nostra Penisola.

La fiammata sub-tropicale sta esprimendo il massimo della sua potenza in queste ore, regalando giornate roventi e un clima opprimente. Anche fuori dai confini la situazione non va meglio, 40°C a Varsavia, Vienna e Budapest.

Meteo oggi e domani

Ieri domenica 28 giugno e oggi lunedì 29 vedranno un’ulteriore, vigorosa spinta dell’anticiclone africano Caronte.

La colonna di mercurio salirà inesorabilmente fino a toccare punte di 38-40°C sulle pianure interne del Centro-Nord e della Sardegna. Sarà un vero e proprio blocco anticiclonico capace di mantenere condizioni di stabilità assoluta quasi ovunque, prolungando il disagio bioclimatico sia di giorno sia durante le ore notturne. Saranno presenti alcuni temporali di calore solo sulle vette alpine e localmente sull’Appennino.

Ecco quando finirà questa fase di caldo estremo

Questa fase di canicola estrema ha ormai una data di scadenza. I primi importanti segnali di cedimento della struttura di alta pressione si manifesteranno già nel corso di martedì 30 giugno, quando le prime infiltrazioni instabili cominceranno a lambire l’estremo Nord, innescando i primi violenti temporali a ridosso delle Alpi sottolinea iLMeteo.it.

Una goccia fredda di origine nord-atlantica riuscirà a fare breccia nel cuore del Mediterraneo da mercoledì 1 luglio, piombando direttamente sul nostro Paese. L’ingresso di questa massa d’aria decisamente più fresca in quota, a contrasto con l’immenso catino di aria calda e umida accumulato nei bassi strati dopo settimane di dominio africano, fornirà il carburante ideale per lo sviluppo di fenomeni estremi. Ci attende una fase caratterizzata da forti temporali, violente raffiche di vento e grandinate che a tratti risulteranno rovinose.

Nel dettaglio

Domani, lunedì 29 – Al Nord: sole e caldo intenso a 40°C, qualche temporale forte sulle Alpi in sconfinamento serale e notturno sulla pianura del Nordovest. Al Centro: caldo intenso fino a 40°C. Al Sud: sole e molto caldo.

Martedì 30 giugno – Al Nord: temporali pomeridiani sui rilievi. Ancora caldo. Al Centro: sole e qualche acquazzone in Appennino. Caldo. Al Sud: soleggiato e caldo.

Tendenza: da mercoledì arriva aria più fresca con temporali violenti e calo termico.