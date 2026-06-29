Caldo, domenica bestiale in città, il piano del Comune

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Turisti in giro con short e cappelli, anziani che cercano refrigerio nelle chiese, famiglie nei centri commerciali per sfuggire all’afa.

È l’immagine di una Napoli stretta ieri da un’ondata di calore classificata livello 2 dal Ministero della Salute: condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, soprattutto per le persone più vulnerabili. La temperatura massima percepita tocca i 37 gradi.

Il Piano Caldo 2026 del Comune di Napoli

L’amministrazione comunale ha attivato il Piano Caldo 2026, coordinato dall’assessorato al Welfare (Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali), con una serie di misure rivolte ai cittadini più esposti ai rischi delle alte temperature.

Centrale Operativa Sociale attiva per monitoraggio e assistenza telefonica: 081 5627027 Il servizio garantisce vicinanza, compagnia, accompagnamento e supporto nelle piccole incombenze quotidiane.

attiva per monitoraggio e assistenza telefonica: Il servizio garantisce vicinanza, compagnia, accompagnamento e supporto nelle piccole incombenze quotidiane. Assistenza ai senza dimora: cinque équipe mobili distribuiscono acqua, berretti, kit igienici e indumenti leggeri, offrendo anche ascolto, supporto psicologico e orientamento ai servizi socio-sanitari.

Allerta caldo in Campania fino a stasera

Fino alle 20 di domani resta in vigore l’allerta regionale per ondate di calore. Le previsioni indicano temperature 5-6°C sopra la media stagionale, con umidità elevata e scarsa ventilazione: condizioni che aumentano il disagio fisiologico, soprattutto nelle aree classificate a rischio elevato e moderato, in particolare nelle province di Benevento e Caserta.

Napoli in bollino arancione

Il capoluogo registra un livello di rischio significativo: il bollino arancione indica una situazione che può avere impatti sanitari rilevanti, richiedendo attenzione per anziani, bambini, cardiopatici e persone fragili.