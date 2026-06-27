Caldo, in campo Curia e Caritas, chiese aperte per trovare riparo

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Di fronte alle temperature eccezionali che stanno colpendo la città, la Chiesa di Napoli, con il sostegno della Caritas Diocesana, ha avviato un’iniziativa straordinaria di accoglienza rivolta alle persone più fragili.

Alcune delle principali chiese monumentali del centro storico e diverse strutture assistenziali diocesane resteranno aperte nei giorni più critici per offrire riparo, ristoro e un luogo sicuro dove trovare sollievo dalla calura.

Le aperture straordinarie

A partire da questa settimana saranno accessibili:

Basilica di San Giovanni Maggiore – giovedì mattina e sabato mattina

– giovedì mattina e sabato mattina Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – mercoledì e sabato

– mercoledì e sabato Basilica di San Giorgio Maggiore – martedì e giovedì

– martedì e giovedì Binario della Solidarietà – aperto tutti i giorni

In questi spazi verranno distribuite bevande fresche, garantiti momenti di sosta e, dove possibile, un supporto di prossimità per chi vive in strada o non dispone di ambienti adeguati per affrontare il caldo estremo.

“Oasi di frescura e prossimità”

«Questi luoghi resteranno aperti per accogliere chiunque abbia bisogno, offrire un riparo e distribuire bevande fresche. In un momento di forte disagio legato alle condizioni climatiche, le chiese non sono solo luoghi di preghiera, ma oasi di frescura e di prossimità. Nessuno deve sentirsi solo o abbandonato davanti a questa emergenza», si legge nella nota diffusa dalla diocesi.

Un intervento coordinato con la rete Caritas

L’iniziativa si inserisce nel più ampio sistema di interventi attivati dalla Caritas Diocesana per l’emergenza caldo: monitoraggio delle persone senza dimora, distribuzione di acqua e beni di prima necessità, potenziamento dei servizi di ascolto e delle unità di strada.