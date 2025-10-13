Cambio al Comando al Quartier Generale Italiano presso l’Allied Joint Force Command Naples

- pubblicità -

Si è svolta, presso l’Allied Joint Force Command Naples (AJFCNP), la cerimonia di cambio tra il Comandante uscente, Colonnello Giuseppe Buono, ed il subentrante, Colonnello Nicola Cacciuolo.

A presiedere la cerimonia, in rappresentanza del Senior Italian Officer, il Colonnello Massimiliano Sforza, oltre ad Autorità militari e civili della Regione Campania e della Città di Giugliano in Campania.

Il Colonnello Giuseppe Buono ha salutato gli ospiti convenuti e ha ringraziato tutto il personale, civile e militare, con cui ha condiviso due anni di intenso lavoro, che hanno visto il Comando alle sue dipendenze impegnato nella gestione delle molteplici attività di trasformazione, condotte presso l’AJFCNP. Durante il suo discorso, il Comandante uscente ha rimarcato l’importanza del ruolo svolto dal Quartier Generale Italiano all’interno del più complesso ed articolato sistema dell’Allied Joint Force Command Naples, rimarcando il ruolo dell’Italia, quale Nazione Ospitante, nell’ambito del contesto multinazionale.

Al termine del discorso è seguito il cambio, momento di massima solennità della cerimonia, in cui il Colonnello Giuseppe Buono, cedente, ha affidato al Colonnello Nicola Cacciuolo la guida del QGI.