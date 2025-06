Camion senza freni sfreccia ai Quartieri Spagnoli, 3 feriti

- pubblicità -

Episodio scioccante avvenuto nel centro di Napoli: un camion, apparentemente senza freni, ha percorso una strada in discesa provocando il panico tra i passanti.

L’incidente si è verificato tra via Girardi ai Quartieri Spagnoli e via Toledo, una zona molto trafficata. Tre persone sono rimaste ferite, anche se fortunatamente nessuna in modo grave.

Il conducente del camion ha raccontato che i freni hanno improvvisamente smesso di funzionare, e nonostante i suoi tentativi di rallentare, il mezzo ha continuato la corsa fino a impattare contro alcune auto parcheggiate e un palo della luce. L’episodio ha comprensibilmente generato molta paura, dato che si è verificato in pieno giorno in una zona urbana densamente frequentata.

Un’indagine è in corso per verificare le condizioni del veicolo e accertare eventuali responsabilità.