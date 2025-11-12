Camorra, 11 arresti della Polizia a Castellammare

I poliziotti del Servizio centrale operativo, della relativa Sezione investigativa di Napoli, in collaborazione con gli agenti della Squadra mobile di Napoli e del commissariato di Castellammare di Stabia, hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 11 persone (di cui 10 finite in carcere e una ai domiciliari) perché accusate di associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione, detenzione e spaccio di droga.
I reati sono aggravati dal metodo mafioso perché le 11 persone sono affiliate ad un famoso clan camorristico operante nella zona di Castellammare.
Nel corso delle indagini i poliziotti sono riusciti a documentare le attività criminali degli arrestati, tra cui numerosi episodi di estorsione ai danni di operatori commerciali nel campo dell’edilizia e a sequestrare grosse somme di denaro destinate al sostentamento delle famiglie dei detenuti appartenenti al clan.
