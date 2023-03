Camorra, agguato a Torre Annunziata, ucciso uomo legato al clan.

Altra domenica di sangue nell’area vesuviana, un uomo è stato ucciso a colpi di pistola a Torre Annunziata nella tarda mattinata di ieri.

Erano circa le 13 e Raffaele Malvone, 29 anni (avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 31 agosto), si trovava sull’uscio di un minimarket, in via Plinio, a Torre Annunziata, quando sono sopraggiunte 2 persone a bordo di uno scooter che hanno esploso contro di lui 3 colpi di arma da fuoco. Malvone si è accasciato al suolo, inutile la corsa in ospedale, è morto durante il trasporto in ambulanza.

Sull’omicidio indagano gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata. L’uomo, che risulta avere dei precedenti e che era uscito dal carcere circa un anno fa dopo aver scontato una condanna per reati legati allo spaccio ed al traffico di droga, è ritenuto dagli inquirenti vicino ai clan della zona.

La Polizia sta acquisendo eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, ma sembrano non esserci dubbi sul movente camorristico dell’omicidio, avvenuto di domenica, in pieno giorno ed in una zona trafficata con i negozi aperti.