Camorra, arrestati 3 latitanti a Marbella

A Marbella, una lussuosa località nel sud della Spagna, le forze dell’ordine hanno arrestato tre individui considerati estremamente pericolosi, legati alla criminalità organizzata italiana.

Gli arrestati sono Ciro Marigliano, Stanislao Marigliano e Michele Sannino, tutti associati a un noto clan camorristico. Questi individui erano latitanti e le loro attività erano monitorate da diverso tempo sia dalle autorità spagnole che italiane.

L’arresto di Ciro Marigliano è avvenuto mentre era in compagnia della moglie, in un’operazione che ha visto coinvolti l’Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) della Spagna e la polizia italiana. Ciro era ricercato dallo scorso luglio per tentato omicidio e il suo fermo ha segnato un punto fondamentale in una strategia investigativa coordinata dal Servizio Centrale Operativo (SCO) italiano. Questo intervento ha aperto la strada alla cattura degli altri due individui, consentendo il rapido arresto di Stanislao Marigliano e Michele Sannino, entrambi coinvolti in questioni relative al traffico internazionale di droga e associazioni criminali di stampo camorristico.

I tre arrestati avevano alle loro spalle mandati d’arresto europei emessi dalla Procura della Repubblica di Napoli, a causa dei loro presunti crimini. In particolare, Stanislao Marigliano, suocero di Michele Sannino e nonno di Ciro Marigliano, è una figura chiave all’interno della famiglia criminale. La sua colpevolezza era stata già sancita, essendo stato condannato a oltre cinque anni di reclusione per ricettazione aggravata dalla Corte di Appello di Napoli.

La rete familiare è intricata: Stanislao è sposato con Concetta Formicola, la quale appartiene a una famiglia di spicco nel panorama camorristico napoletano. Questa rete familiare dimostra come le alleanze dentro il clan possano rafforzare la struttura criminale e conferirle una certa omertà e resistenza alle forze dell’ordine. Infatti, erano riusciti a sfuggire alla giustizia italiana rifugiandosi in Spagna, tentando di evitare le conseguenze delle loro azioni illegali su suolo europeo.

Questa operazione di cattura riflette non solo la collaborazione transnazionale tra forze di polizia, ma anche l’importanza di un lavoro congiunto nella lotta contro le organizzazioni criminali che operano a livello internazionale. L’impegno delle autorità è stato fondamentale per smantellare una rete criminale che incide fortemente sulla comunità, non solo in Italia ma anche in altri paesi europei.

Nel maggio del 2023, Michele Sannino è stato definitivamente condannato dalla Corte di Appello di Salerno per il reato di contrabbando di sigarette. Tuttavia, Sannino aveva anche eluso due ordinanze di custodia cautelare emesse dai tribunali di Roma e Napoli. Queste ordinanze erano legate a reati di spaccio e traffico di stupefacenti, autoriciclaggio e, ancora, contrabbando di sigarette. La sua attività criminale si estendeva quindi in vari ambiti, rendendolo un latitante di particolare interesse per le forze dell’ordine.

Ciro Marigliano, un altro individuo ricercato dalle autorità, era sfuggito all’arresto nel luglio del 2024. Era accusato di aver tentato di uccidere un pregiudicato in un avvenimento occorso a Napoli nell’ottobre del 2023. Questo crimine è stato commesso in collaborazione con il fratello Stanislao, di 24 anni, che è stato invece arrestato e si trova attualmente in custodia. La loro presunta complicità nel tentato omicidio aggravava ulteriormente la posizione legale di entrambi.

Il successo delle indagini volte alla cattura di questi individui si deve al meticoloso lavoro svolto dalla Squadra Mobile di Napoli, sotto il coordinamento della Procura distrettuale antimafia della città. L’indagine è stata eseguita in collaborazione con il Servizio centrale operativo, e i risultati ottenuti sono stati condivisi con la polizia spagnola. Secondo la questura di Napoli, questa operazione congiunta e accuratamente pianificata, definita un “certosino lavoro sinergico”, è stata fondamentale per localizzare il nascondiglio dei tre ricercati.

Grazie all’intervento della Comisaria General de Policia Judicial di Madrid e della Comisaria di Malaga, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare e pedinare Ciro Marigliano per le strade di Marbella. Questa attività di monitoraggio è culminata con il suo arresto nella serata di ieri. Oggi pomeriggio, sempre in collaborazione con le forze di polizia spagnole, anche Stanislao Marigliano e Michele Sannino sono stati catturati, concludendo così un’importante operazione di polizia internazionale.