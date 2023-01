Camorra, arrestato latitante a Castel Volturno.

Era ricercato dallo scorso 22 novembre il latitante Gabriele Salvatore, soprannominato “o’ Spagnuolo”, arrestato dai carabinieri in un hotel di Castel Volturno, nel Casertano.

A scovarlo sono stati i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa, coadiuvati dal Reparto Territoriale di Mondragone e dai militari delle Compagnie di Aversa, Casal di Principe, del decimo Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno con il supporto tecnico del ROS.

Salvagore era riuscito a sottrarsi all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, riguardante numerose persone, tra le quali anche elementi di spicco delle fazioni camorritische casalesi degli Schiavone e Bidognetti. L’arrestato è indagato per usura in concorso aggravata dal metodo mafioso.

Una 48enne, accusata di avere agevolato la sua latitanza è stata denunciata per favoreggiamento. Gabriele Salvatore è stato chiuso nella casa circondariale di Napoli Secondigliano. (ANSA).