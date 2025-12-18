Camorra, blitz Carabinieri, 8 arresti al Rione Sanità

- pubblicità -

Colpo al clan camorristico Sequino-Savarese del rione Sanità.

I Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 8 indagati, a vario titolo, di porto e detenzione illegale di armi da fuoco e munizionamento aggravati dalla finalità mafiosa.

Le indagini sviluppate tra il 2024 e il 2025 dal Nucleo investigativo Carabinieri di Napoli e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea hanno consentito di accertare la disponibilità di armi da fuoco da parte degli indagati, funzionale al controllo criminale del territorio e di individuare i luoghi in cui le armi erano nascoste.