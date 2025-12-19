Camorra, Carabinieri arrestano 8 persone al Rione Sanità

- pubblicità -

A partire dalle prime ore della mattinata del 18 dicembre 2025, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 8 soggetti gravemente indiziati – a vario titolo – di porto e detenzione illegale di armi da fuoco e munizionamento aggravati dalla finalità mafiosa.

Le complesse ed articolate indagini sviluppate tra il 2024 e il 2025 dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli, anche mediante attività tecniche, e coordinate dalla DDA di Napoli hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine:

– alla disponibilità di molteplici armi da fuoco da parte degli indagati, funzionale al controllo criminale del territorio al fine di agevolare le attività dell’associazione camorristica clan Sequino/Savarese e di consolidare l’egemonia del citato gruppo criminale nel quartiere “Sanità” di Napoli;

– alle documentate modalità di detenzione e porto illegale delle armi dei destinatari della misura, nonché individuare i luoghi di occultamento delle armi.

Contestualmente, sempre su delega della DDA di Napoli:

– sono state eseguite diverse perquisizioni personali, locali e domiciliari finalizzate al rinvenimento di armi e munizioni;

– è stata rimossa un’edicola votiva “edificata” presso il richiamato quartiere “Sanità” per omaggiare il minore T.E., ucciso il 24.10.2024 a Napoli, nel corso di un conflitto a fuoco tra gruppi avversi di giovani criminali appartenenti ai quartieri partenopei “Sanità” e “Mercato”.

L’altarino rimosso oggi dai carabinieri, eretto sulla parete esterna della chiesa di San Vincenzo del rione Sanità, era dedicato a E. T., il 15enne assassinato a Napoli il 24 ottobre 2024 durante uno scontro tra bande criminali rivali composte da giovani e giovanissimi.

Oltre ai fiori ed una cassetta per le “lettere a Babbo Natale” c’erano anche degli addobbi natalizi ed un pannello in polistirolo con il nome del ragazzo, raffigurato in una foto gigante accanto a una effigie raffigurante Diego Armando Maradona.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari dello stesso sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.