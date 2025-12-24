Camorra, Carabinieri arrestano boss latitante a Barra

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno catturato il boss Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022 per scontare 8 anni di reclusione per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione.
Si tratta del 22mo arresto di un latitante a Napoli. L’arresto dell’uomo (inserito nell’elenco dei già “primi 100” latitanti più pericolosi del ministero dell’Interno) è avvenuta nel quartiere “Barra” di Napoli, a seguito di una complessa ed articolata attività di indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dopo un imponente blitz compiuto dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, in cui sono stati impiegati anche assetti operativi specializzati.
Andolfi, parte del clan di camorra “Andolfi/Cuccaro”, operante nell’area orientale del capoluogo partenopeo ed in particolare nel quartiere Barra, è stato scoperto dai militari del Nucleo Investigativo CC di Napoli all’interno di un ingegnoso nascondiglio in muratura ricavato all’interno di un appartamento sottoposto a perquisizione.
