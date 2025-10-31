Camorra, Carabinieri arrestano figlio boss a Castellammare

- pubblicità -

Fugge sui tetti per sottrarsi alle manette, un complice ostacola i Carabinieri: arrestato 22enne figlio del boss D’Alessandro. È accaduto a Castellammare di Stabia (Napoli). I carabinieri dovevano notificargli la sospensione dell’affidamento al servizio sociale e portarlo in carcere, misura firmata dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Napoli.

Figlio di un esponente di spicco di un clan D’Alessandro, il 22enne ha notato le pattuglie ed è fuggito dalla sua abitazione, saltando da un tetto all’altro.

Circondato dai militari del nucleo operativo della compagnia di Castellammare, il giovane ha tentato il tutto per tutto, è caduto male ed è stato catturato.

Durante il blitz, denunciato un 20enne, impiegato pubblico nel Comune di Sant’Antonio Abate, accusato di aver favorito la fuga del 22enne, ostacolando le operazioni dei carabinieri. Nel corso dei controlli a Gragnano, invece, i carabinieri hanno sequestrato 3 chili di hashish, divisi in 30 panetti. La droga era posizionata in diversi punti, in aree pubbliche tra piazza San Leone e vicolo Zuccariello.