Camorra, Carabinieri arrestano latitante

- pubblicità -

Era latitante da quasi due anni il 27enne arrestato dai carabinieri in un ristorante di Napoli, dove stava partecipando al battesimo del figlio di un amico.

Il giovane era ricercato dal novembre 2024 per il tentato omicidio di Giuseppe Orefice, esponente dell’omonimo clan attivo nell’area di Castello di Cisterna.

Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria partenopea: deve scontare dieci anni di reclusione.

La cattura durante la festa

I militari della sezione operativa di Castello di Cisterna lo hanno individuato monitorando la sua rete relazionale. Una volta avuta la certezza della sua presenza al ristorante, hanno atteso che il 27enne si isolasse dal gruppo per intervenire.

Alla vista dei carabinieri, il giovane ha capito subito che erano lì per lui. Ha anche raccontato di aver valutato la possibilità di lanciarsi in acqua per tentare la fuga, ma ha poi scelto di consegnarsi.

Insulti e violenze dei parenti

Durante il blitz, alcuni parenti presenti alla festa hanno reagito con insulti e comportamenti violenti contro i militari, nel tentativo di ostacolare l’arresto. Nonostante le tensioni, l’operazione è stata portata a termine senza feriti.

Il 27enne è stato trasferito nel penitenziario di Secondigliano, dove sconterà la pena.