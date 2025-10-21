Camorra, Carabinieri arrestano latitante a Qualiano

- pubblicità -

Era sfuggito al blitz anticamorra del 6 agosto 2024, ma dopo oltre un anno di latitanza i carabinieri lo hanno catturato. Alessandro Marasco, 35 anni, originario di Marano e considerato vicino al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta, è stato arrestato ieri mattina a Qualiano dai militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Il provvedimento a suo carico era stato emesso dal Tribunale di Napoli, sezione Riesame, in seguito a un appello della Dda partenopea nei confronti di 32 persone ritenute coinvolte in un’organizzazione criminale attiva nell’area nord della provincia di Napoli.

Il gruppo si occupava principalmente di traffico di stupefacenti e garantiva ai propri affiliati una retribuzione mensile, le cosiddette “mesate”, in cambio dell’attività di spaccio svolta nelle singole piazze.

Dopo essersi sottratto alla cattura, Marasco aveva fatto perdere le proprie tracce, ma le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare che il 35enne aveva trascorso gran parte della sua latitanza in Spagna, dove era ricercato anche dalle autorità iberiche per un provvedimento di custodia cautelare del Tribunale di Marbella relativo ad associazione finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. La svolta è arrivata a Qualiano, in via Di Vittorio.

I militari hanno individuato Marasco mentre si trovava davanti a un bar, appena sceso da un’auto, in compagnia di alcune persone. L’intervento è stato immediato e l’uomo non ha opposto resistenza.

Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di alcune schede telefoniche straniere e di uno smartphone criptato, ora al vaglio degli investigatori per gli accertamenti tecnici del caso. Marasco è stato trasferito in carcere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.