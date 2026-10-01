Camorra, Carabinieri arrestano latitante clan Mazzarella

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Alle prime ore del mattino di mercoledì i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella hanno arrestato DEL PRETE Giuseppe, gravemente indiziato di essere esponente di vertice del clan Mazzarella, latitante dallo scorso 3 marzo allorquando si rendeva irreperibile in sede di esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nell’ambito del procedimento penale n. 28398/19 RGNR per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e connessi delitti scopo.

Nascosto in casa dentro un armadio a doppio fondo

L’uomo si trovava nel quartiere Forcella presso la sua abitazione ove si nascondeva in un vano ricavato all’interno di un armadio grazie ad un sistema a doppio fondo.

Le investigazioni oggetto del citato procedimento, delegate alla Squadra Mobile di Napoli, avevano riguardato l’operatività, dal 2020 ad oggi, delle articolazioni sul territorio cittadino del clan Mazzarella, in particolare nelle zone di Forcella, della Maddalena, dei Tribunali, del Mercato, di San Gaetano e delle Case Nuove.

L’ordinanza cautelare a cui il Del Prete si è sottratto per alcuni mesi era stata emessa a carico di diversi esponenti del cartello criminale Giuliano-Ferraiuolo-Mazzarella.

Esponente di spicco del clan Mazzarella

DEL PRETE GIUSEPPE è gravemente indiziato per la sua partecipazione al clan Mazzarella in qualità di organizzatore, collaborando con i vertici del cartello in tutti i settori, dall’attività relativa al traffico di sostanze stupefacenti, a quella estorsiva e partecipando alle riunioni nel corso delle quali si assumevano le determinazioni in merito alla gestione degli affari illeciti e alla distribuzione delle quote.

Le indagini, arricchitesi grazie al contributo dichiarativo del collaboratore Giuliano Salvatore, soprannominato ‘o Russ, e consistite in una diffusa e articolata attività captativa, hanno consentito di ricostruire, a partire dal maggio 2021, gli assetti del clan Mazzarella nella suddetta area geocriminale dove DEL PRETE Giuseppe avrebbe operato quale diretto referente dei capi del sodalizio.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.