Camorra, Carabinieri arrestano pregiudicato a Capodichino

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Lo hanno bloccato ancora a bordo dell’aereo, appena atterrato all’aeroporto di Capodichino. Così è finito in manette Raffaele Busiello, pregiudicato napoletano ritenuto vicino al clan D’Amico‑Mazzarella di San Giovanni a Teduccio.

L’uomo è accusato di aver organizzato e partecipato all’omicidio di Salvatore De Marco, il 34enne ucciso il 2 marzo scorso nel quartiere orientale di Napoli.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nella serata del 24 giugno. Busiello rientrava da una vacanza a Ibiza insieme ad amici e familiari.

Le accuse

Le contestazioni sono pesanti: concorso in omicidio, detenzione e porto illegali di arma da fuoco, aggravanti del metodo mafioso.

Il provvedimento arriva al termine di indagini della Squadra Mobile di Napoli, coordinate dalla Dda. Un ruolo decisivo lo hanno avuto le immagini delle telecamere di sorveglianza, analizzate dagli investigatori per ricostruire i movimenti prima e dopo l’agguato.

Un omicidio nel cuore della faida

Secondo gli inquirenti, l’uccisione di De Marco si inserisce nella faida tra i Mazzarella e i Rinaldi. La vittima, pur non avendo precedenti associativi ed essendo stata scarcerata da poco, era nipote di Ciro Rinaldi, detto My Way, storico capoclan dell’area.

L’agguato del 2 marzo

Il 34enne fu colpito in pieno giorno, mentre si trovava in auto con la moglie in via Sorrento, a San Giovanni a Teduccio. I killer, arrivati a bordo di un’altra vettura, esplosero diversi colpi di pistola contro il parabrezza e il finestrino lato guida.

De Marco fu trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, ma i medici non riuscirono a salvarlo: era stato raggiunto da numerosi proiettili, alcuni dei quali all’addome e al torace.