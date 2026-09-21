Camorra, Carabinieri sequestrano 3,3 milioni in contanti a Caivano

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Un maxi‑blitz anticamorra ha portato all’arresto di 34 persone tra Caivano e Casoria, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli.

Durante le perquisizioni, i Carabinieri hanno sequestrato 3 milioni e 200 mila euro in contanti, nascosti tumulati nelle mura di un appartamento di via Atellana, a Caivano, insieme a orologi di lusso.

Il sequestro: banconote incellophanate e muri sgretolati a martellate

Le immagini diffuse dai Carabinieri mostrano i militari mentre sgretolano le pareti a martellate per recuperare i pacchi di banconote, tutte da 50 euro, incellophanate e ordinate. I soldi sono stati trasportati via in secchi di plastica, dopo essere stati estratti dai vani ricavati all’interno dei muri dell’abitazione.

Gratteri: ci siamo pagati un anno di intercettazioni

“Abbiamo sequestrato 3,2 milioni di euro e 11 orologi di lusso, andranno nel fondo unico di giustizia, e così ci siamo pagati un anno di intercettazioni“, così il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri.

L’indagine: traffico di droga ed estorsioni

Secondo gli inquirenti, le persone coinvolte sono gravemente indiziate di: associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione ai fini di spaccio, tutti reati aggravati dal metodo mafioso.

L’organizzazione, riferiscono i Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna e delle sezioni operative delle compagnie di Caivano e Casoria, farebbe capo al clan Angelino, attivo nei due comuni dell’hinterland napoletano.

Le misure cautelari

Il gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA, ha disposto: 23 custodie cautelari in carcere, 11 arresti domiciliari.

Le ordinanze sono state eseguite all’alba dai militari, che hanno operato in simultanea su diversi obiettivi.

Un’organizzazione radicata nel territorio

L’indagine ha ricostruito una rete criminale strutturata e armata, capace di gestire piazze di spaccio, imporre estorsioni e occultare ingenti somme di denaro. Il sequestro dei 3,2 milioni — nascosti con tecniche da bunker — rappresenta uno dei colpi più significativi inferti al clan negli ultimi anni.

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