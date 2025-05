Camorra, Corte d’appello conferma confisca a 3 esponenti clan

- pubblicità -

Il 29 aprile 2025 la Sezione specializzata per l’applicazione di misure di prevenzione della Corte di Appello di Napoli (Presidente dott. R. Donatiello; Consigliere dott.ssa M. Grassi; Cons. rel. ed est. dott.ssa C. Forte) ha confermato la confisca di numerosi immobili, disponibilità finanziarie e saldi di conti correnti a carico di tre soggetti già condannati in via definitiva per appartenenza al clan Polverino.

Altri cespiti, precedentemente confiscati con provvedimento definitivo, sono stati dissequestrati per essere devoluti all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati.

È stata poi disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede-D.D.A. in relazione alla perdurante occupazione, da parte dei soggetti proposti, di un immobile nel Comune di Marano, che risultava confiscato in via definitiva fin dal 1998.