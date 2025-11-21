Camorra, decapitato clan ad Afragola

- pubblicità -

Importante blitz anticamorra ad Afragola. L’operazione delle forze dell’ordine ha colpito il clan Nobile, con dieci arresti legati all’agguato avvenuto in via Sportiglione. L’indagine mira a smantellare una rete criminale radicata nel territorio campano.

L’operazione smantella il Clan Nobile, gruppo camorristico attivo nell’area campana, ramificazione del clan Moccia, noto per attività violente e controllo del territorio.

Le indagini sono partite dall’agguato di via Sportiglione, episodio di matrice camorristica che ha acceso l’attenzione investigativa, portando a un’operazione mirata contro i responsabili.

Sono state arrestate 10 persone, le persone fermate sono ritenute coinvolte direttamente o indirettamente nell’organizzazione e nell’esecuzione dell’agguato.

Gli arrestati dovranno rispondere di associazione mafiosa e tentato omicidio, oltre ad altri reati collegati.

L’operazione rappresenta un passo significativo nella strategia di contrasto alla criminalità organizzata in Campania.

Le indagini hanno evidenziato legami interni e gerarchie del clan, confermando la sua struttura piramidale.

La Segreteria Regionale Campania del Nuovo Sindacato Carabinieri esprime il proprio incondizionato plauso a tutti i colleghi che hanno partecipato alla complessa e risolutiva operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha portato alla disarticolazione dell’influente gruppo criminale legato alla galassia del Clan Moccia e attivo nel controllo dello spaccio di stupefacenti ad Afragola.

“Un ringraziamento e un riconoscimento speciale – afferma NSC Campania – sono rivolti ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria e della Stazione Carabinieri di Afragola, il cui eccezionale sforzo investigativo ha permesso di chiudere il cerchio su mandanti, organizzatori ed esecutori dello spargimento di terrore con colpi d’arma da fuoco”.

L’identificazione e l’arresto di undici persone – tra cui elementi di spicco come Giuseppe Nobile, ritenuto il capo indiscusso dell’organizzazione, e suo figlio Antonio Nobile detto “Topolone” – rappresentano infatti un colpo durissimo inferto alla criminalità organizzata locale.

“L’impegno e la sinergia con la DDA, la Compagnia di Castello di Cisterna, la Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di Afragola – sottolinea la sigla – hanno consentito di far emergere un quadro criminale allarmante, smantellando una rete affiatata dedita ad associazione per delinquere, spari in luogo pubblico e detenzione di armi”.

“L’operazione dimostra, ancora una volta – conclude la Segreteria Regionale – la straordinaria dedizione e professionalità dei carabinieri che, operando spesso in contesti di elevata complessità e rischio come quello campano, riescono a garantire la sicurezza del cittadino: lo sforzo dei colleghi di Casoria e Afragola, in particolare, è stato determinante e coraggioso nel restituire tranquillità a una comunità colpita da atti di violenza e paura e a loro vanno la nostra gratitudine e il nostro convinto impegno sindacale”.