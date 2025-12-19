Camorra, Dia arresta 11 persone a Melito

- pubblicità -

La DIA di Napoli ha eseguito 11 misure cautelari contro esponenti e fiancheggiatori del clan Amato‑Pagano, storico gruppo camorristico dell’area nord di Napoli.

Tra gli indagati figura anche una coppia di insospettabili coniugi di Melito di Napoli, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa per aver messo a disposizione la propria abitazione come luogo sicuro per i summit del clan.

Secondo l’indagine coordinata dalla DDA, vengono contestati reati aggravati dal metodo mafioso, tra cui: associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, Riciclaggio e autoriciclaggio, estorsioni, anche tramite minacce a chi acquistava immobili alle aste giudiziarie.

Le forze dell’ordine hanno intercettato una richiesta estorsiva in cui gli affiliati chiedevano inizialmente 10.000 euro, poi ridotti a 3.000 euro, con frasi come: “Un regalo alla famiglia si deve fare, fratello”

Gli investigatori hanno scoperto che membri di spicco del clan utilizzavano: auto e moto di lusso (Audi sportive, Yamaha) intestate a imprenditori compiacenti e coperte da falsi contratti di noleggio per evitare controlli.

Il denaro illecito veniva versato su carte di credito prepagate e utilizzato per trasferire fondi in Spagna (configurando riciclaggio e autoriciclaggio)

Questa operazione conferma la persistenza operativa del clan Amato‑Pagano, nonostante anni di arresti, la rete di insospettabili che ne garantisce logistica e coperture, la capacità del gruppo di infiltrarsi nel mercato immobiliare e nelle aste giudiziarie l’uso di strumenti finanziari moderni per riciclare denaro