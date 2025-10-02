Camorra, GdF confisca beni per 38 milioni a imprenditore vicino ai clan

- pubblicità -

La Guardia di Finanza di Napoli e Bologna ha eseguito una maxi confisca di beni da circa 38 milioni di euro disposta dal Tribunale di Napoli – Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione.

Il provvedimento ha colpito un imprenditore edile di Melito di Napoli, ritenuto vicino al clan Di Lauro e successivamente agli Scissionisti, attivi nella zona Nord di Napoli.

Nel dettaglio, il sequestro riguarda 102 immobili a Melito di Napoli, due rapporti finanziari, un’autovettura, un compendio aziendale e le quote di una società.

Secondo gli inquirenti, l’imprenditore è stato giudicato “socialmente pericoloso” per aver riciclato i proventi di truffe assicurative gestite da soggetti legati a diversi clan camorristici. Inoltre, avrebbe intrattenuto per anni rapporti d’affari con esponenti del clan Di Lauro, poi con gli Scissionisti, gruppo criminale radicato nel territorio settentrionale di Napoli e provincia. Le indagini hanno accertato anche un evasione fiscale di ingenti proventi derivanti da compravendite immobiliari.

La Guardia di Finanza di Napoli ha rilevato che l’imprenditore e il suo nucleo familiare dichiaravano redditi irrilevanti, del tutto incongruenti con gli investimenti finanziari e patrimoniali effettuati tra il 2000 e il 2021. Su queste basi, in applicazione del Codice Antimafia, il Tribunale ha confermato il precedente sequestro di prevenzione e ha disposto la confisca definitiva dei beni, riconducibili direttamente o tramite prestanome all’imprenditore edile di Melito.