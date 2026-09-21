Camorra, maxi blitz dei Carabinieri tra Caivano e Casoria, 34 arresti

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“Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni Operative delle Compagnie di Caivano e Casoria stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 34 persone, ritenute gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso. Un associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria”.

Lo fa sapere con una nota il comando dei Carabinieri di Napoli.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Napoli terrà presso gli uffici della Procura alle ore 10:30