Camorra, Polizia arresta affiliato ai casalesi

A Caserta i poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato un 55enne per tentata estorsione e tentata rapina.

Il criminale, che doveva scontare una pena di cinque anni, è un affiliato della fazione Schiavone del clan dei casalesi.

Dalle indagini degli investigatori della Mobile è emerso che l’uomo, in passato, ha imposto agli organizzatori di feste di piazza e alle tv locali, una serie di cantanti neomelodici scelti dal clan, tra cui la compagna di un boss.

Il compenso delle prestazioni veniva in parte devoluto all’artista mentre il resto andava a rimpinguare le casse dei camorristi.

I titolari di numerose attività dell’agro aversano invece sono stati vessati con la richiesta del pizzo e costretti anche ad acquistare gadget pubblicitari, come calendari, agende, penne e accendini a prezzi di gran lunga superiori a quelli di mercato.