Camorra, Polizia arresta latitante Alleanza di Secondigliano.

Pasquale Marigliano, di 58 anni, pluripregiudicato, ritenuto appartenente alla cosiddetta “Alleanza di Secondigliano”, latitante dal 2011, è stato arrestato a Napoli dagli agenti del Commissariato di Polizia Vicaria Mercato.

Nei suoi confronti è stato eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello dovendo espiare 1 anno, 11 mesi e ventotto giorni di reclusione per associazione mafiosa ed una misura di sicurezza detentiva in Casa di lavoro per 2 anni.

L’uomo è stato catturato al termine di una lunga attività di osservazione che ha consentito ai poliziotti di localizzarlo in un’abitazione di via Cesare Carmignano.

Gli agenti, individuato il ricercato al quinto piano dello stabile, vi hanno fatto irruzione approfittando della momentanea apertura del cancello d’ingresso. Il 58enne ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato. (ANSA)