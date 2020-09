Camorra, Polizia arresta pregiudicato legato a boss paranza dei bambini.

La Polizia ha arrestato, nel quartiere Vicaria, di Napoli il 37enne napoletano, Scuotto Pasquale, pregiudicato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

All’uomo, gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno sequestrato, dopo una perquisizione in casa, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, una Beretta mod. 84 F cal. 9 corto, completa di caricatore contenete 13 cartucce dello stesso calibro, perfettamente funzionante e pronta all’uso.

Scuotto, che era agli arresti domiciliari, è cugino di secondo grado di Sibillo Emanuele, boss della “paranza dei bambini”, ucciso in un agguato camorristico nel luglio 2015 (la mamma di Scuotto è Annunziata Sibillo). Anche il padre, Giuseppe Scuotto è stato ucciso nel 2000 in un agguato scattato in via Novara. (ANSA).