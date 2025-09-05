Camorra, sciolto comune di Marano

- pubblicità -

Il Comune di Marano è stato sciolto per la quinta volta nella sua storia a causa di infiltrazioni camorristiche.

Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio dei Ministri dopo i controlli richiesti dalla Prefettura, che hanno evidenziato una forte permeabilità delle istituzioni locali alla criminalità organizzata.

L’amministrazione eletta nel 2023, vicina al Partito Democratico, è stata mandata a casa.

Facevano parte della giunta il sindaco Matteo Morra e vari assessori con deleghe importanti, tra cui bilancio, pubblica istruzione, urbanistica e ambiente.

Il ministro dell’Interno Piantedosi aveva già disposto un accesso ispettivo a febbraio, segnalando criticità.

“Per l’ennesima volta un Comune campano, a guida centrosinistra, è stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. È toccato di nuovo a Marano, sulla cui Amministrazione, a febbraio scorso si erano accesi i riflettori con l’accesso ispettivo voluto dal ministro Piantedosi. Anche in quest’occasione c’è da registrare il silenzio assordante dei professionisti dell’antimafia della sinistra, Pd e Ruotolo in testa, campioni della legalità a giorni alterni, veloci a prendere posizione solo quando si tratta di attaccare chi ha un colore politico diverso dal loro. E questa volta il loro silenzio è amplificato pure dal fatto che sono alle prese per chiudere il patto per confluire nella coalizione ‘Pappafico’. Quando si dice la coerenza e l’onestà intellettuale…”.

Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.