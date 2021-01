Campagna #mettiincircoloiltuoamore ideata e realizzata dalla fotografa Mariarosaria Varone e dalla libreria Libridine di Portici.

La fotografa Mariarosaria Varone e la libreria Libridine di Portici di Diego Penna hanno ideato e realizzato l’iniziativa #mettiincircoloiltuoamore rivolta agli anziani.

La libreria, che da anni è un importante polo culturale di riferimento per Portici, è il luogo in cui i cittadini possono scegliere una tra le 10 cartoline realizzate da Mariarosaria Varone e scrivere la loro dedica a chi, anziano, è più solo in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo.

Libridine consegnerà le cartoline, nel rispetto delle norme anticovid, agli anziani della città di Portici facendo giungere a loro la vicinanza e la bellezza della propria città.

Post di fb – battage per coinvolgere i cittadini “Diventa testimonial della campagna #mettiincircoloiltuoamore

Contagiamo la città di #Portici con la #gentilezza

LibreriaLibridine Andiamo da e dedichiamo una cartolina (© Mariarosaria Varone ) agli anziani desiderosi di abbracci. La libreria invierà il tuo abbraccio. È semplice, è gratis, è bello.