Aggiornamento persone allontanate dai propri appartamenti a causa degli eventi sismici Aggiornamento sulla situazione complessiva delle persone allontanate dai propri appartamenti a causa degli eventi sismici nel Comune di Napoli.

– 353 persone sgomberate per un totale di 164 nuclei familiari;

– 108 persone (38 nuclei familiari) ospitate in strutture alberghiere;

Presso l'Hub di accoglienza di Via Acate ci sono 12 alloggiati (7 nuclei familiari).

Nella struttura di Marechiaro “San Francesco d’Assisi” sono ospitate 18 persone (6 nuclei familiari).

Eventi sismici: sopralluoghi del sindaco Manfredi



Il sindaco Manfredi ha svolto, stamane, un sopralluogo presso l’istituto Ilioneo, dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza a seguito degli eventi sismici del 13 marzo scorso. Ilha svolto, stamane, unpresso l’, dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza a seguito degli eventi sismici del 13 marzo scorso.

A seguire il primo cittadino ha visitato la sede della X Municipalità in Via Acate, per verificare la situazione degli alloggiati.

Si è recato, infine, presso la nuova area di accoglienza in Via Terracina, operativa da stasera e pronta ad accogliere, in caso di necessità, 44 persone.