Campi Flegrei, attività bradisismica nella norma

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Le scosse registrate la notte tra lunedì e martedì nell’area dei Campi Flegrei rientrano nel quadro del fenomeno bradisismico in atto. Lo ha confermato Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, intervenuta questa mattina alla riunione del Centro di coordinamento dei soccorsi convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per fare il punto dopo lo sciame sismico.

Secondo l’Ingv, il sollevamento del suolo prosegue con valori analoghi a quelli del mese precedente, “in linea con l’evoluzione ordinaria del fenomeno”. Il degassamento vulcanico, invece, mostra un’intensità leggermente inferiore rispetto a febbraio, segnale che al momento non si registrano variazioni anomale nei parametri di monitoraggio.

La direttrice Pappalardo ha precisato che gli eventi sismici hanno avuto magnitudo 3.3, 1.6 e 2.6, con una profondità di circa 2,3 chilometri. Le scosse sono state avvertite distintamente in diversi comuni dell’area flegrea, ma non hanno provocato danni.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti della Protezione Civile regionale, della Città Metropolitana, dei Comuni di Napoli, Bacoli e Monte di Procida, oltre a Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine e Asl Napoli 2.

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha confermato che non risultano danni a persone o cose. Sono in corso le verifiche statiche sugli edifici scolastici e sulla viabilità, ma al momento non emergono criticità: la riapertura delle scuole comunali e provinciali è confermata per questa mattina.

Anche Vigili del Fuoco, 118 e forze dell’ordine hanno riferito di non aver ricevuto richieste di soccorso legate allo sciame sismico.

L’area flegrea resta sotto osservazione costante. L’assenza di segnali anomali non riduce l’attenzione degli enti preposti, che continuano a monitorare in tempo reale l’evoluzione del bradisismo, fenomeno ciclico che da anni caratterizza la dinamica del supervulcano.