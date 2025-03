Campi Flegrei, iniziano sopralluoghi edifici privati

- pubblicità -

Terminata la prima ricognizione areale della vulnerabilità sugli edifici privati nei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, nella zona maggiormente interessata dal fenomeno bradisismico, come previsto dal decreto-legge 140/2023 e, quindi, dal Piano straordinario di analisi della vulnerabilità, la Legge di bilancio 2025 ha stanziato specifiche risorse per avviare la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici privati residenziali della zona di intervento.

I cittadini possono richiedere un sopralluogo di approfondimento conoscitivo che consentirà una classificazione dell’edificio in fasce di vulnerabilita sismica basata su procedure semplificate. Solo successivamente i cittadini potranno presentare la domanda di contributo finalizzato alla riduzione della vulnerabilità sismica.

Il sopralluogo è gratuito e avverrà solo su richiesta. Esso sarà condotto da una squadra di tecnici, muniti di elementi identificativi, che esamineranno l’intero edificio. Il sopralluogo non è finalizzato alla verifica della conformità edilizia e consisterà in una ispezione visiva sia dall’esterno che dall’interno dell’edificio. I tecnici dovranno, quindi, entrare nelle singole unità immobiliari.