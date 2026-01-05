Campi Flegrei, scossa di terremoto 2.9 a Pozzuoli

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 13:54 ai Campi Flegrei, con epicentro per la precisione al Rione Terra di Pozzuoli, oggi 5 gennaio 2026.

Lo rileva l’Ingv, secondo cui l’evento bradisismico si è verificato a un profondità di 3 chilometri.

La scossa è stata avvertita anche a Pianura, Bagnoli, Quarto e anche in alcuni quartieri napoletani, come Posillipo.

Nel corso della giornata sono state registrate cinque scosse complessive. La più significativa è avvenuta alle 4.42, con epicentro localizzato nel Comune di Pozzuoli, a una profondità di circa 3 chilometri.

L’evento ha raggiunto una magnitudo 2.

