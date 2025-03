Campi Flegrei, SIM Carabinieri chiede sostegno a militari colpiti

- pubblicità -

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Napoli, in particolare l’area dei Campi Flegrei, il SIM Carabinieri esprime forte preoccupazione per i colleghi impegnati sul territorio colpito e per coloro che, pur operando altrove, hanno familiari che stanno vivendo il dramma del sisma.

Un’intera comunità attende che il Governo valuti al più presto l’emanazione di decreti che riconoscano il rischio di compromissione degli interessi primari, con la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 225/1992.

Il Segretario Generale del SIM Carabinieri, Antonio Serpi, si appella alla sensibilità del Ministro della Difesa, sempre attento alla tutela e al benessere delle donne e degli uomini in uniforme. Chiede che si faccia promotore di iniziative economico-fiscali, logistiche e di qualsiasi altro intervento utile per garantire ai Carabinieri colpiti, direttamente o indirettamente, dai recenti eventi sismici, le migliori condizioni possibili per continuare a operare con efficacia e serenità a favore della comunità flegrea.

È fondamentale assicurare loro e, dove necessario, ai loro familiari, l’urgente soccorso e l’indispensabile assistenza.

Il precedente del terremoto dell’Aquila nel 2009 dimostra che misure tempestive e concrete sono possibili: il SIM Carabinieri auspica che, in analogia a quanto già avvenuto allora, vengano rapidamente attuati provvedimenti di sostegno per chi sta affrontando il fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei.

Questo sarebbe un segnale tangibile della vicinanza delle istituzioni ai cittadini e, in particolare, a tutti gli appartenenti al comparto difesa e soccorso pubblico, alleviando il disagio di chi sta vivendo questa difficile situazione.

Il SIM Carabinieri, che si impegna a sostenere con forza ogni misura che verrà adottata a favore degli operatori del settore, rivolge anche un appello al Comandante Generale: “Signor Comandante Generale, come associazione professionale a carattere sindacale, facendo leva alla Sua sensibilità umana, Le rivolgiamo un accorato appello affinché vengano attuate tutte le misure necessarie per garantire un concreto sostegno alle donne e agli uomini dell’Arma che operano in un territorio già segnato da gravi problematiche criminologiche e ora messo a dura prova da questa calamità naturale. Confidiamo nel Suo intervento affinché i nostri colleghi possano ricevere il supporto che meritano, nella consapevolezza che l’Arma dei Carabinieri è e deve restare una grande famiglia, sempre unita anche nei momenti di difficoltà.