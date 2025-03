- pubblicità -

“Sono vicino alle comunità colpite dal terremoto ai Campi Flegrei. In momenti come questi, il pensiero va a chi ha vissuto attimi di paura e a chi ha subito danni. Un sentito ringraziamento alle squadre di soccorso, ai volontari e a tutti coloro che stanno operando per garantire assistenza e sicurezza”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.