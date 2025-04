Cantiere in via Acton, presto tavolo tecnico per affrontare criticità

- pubblicità -

Nella seduta di ieri della commissione Lavori Pubblici, Infrastrutture e Mobilità, presieduta da Nino Simeone, si è discusso della situazione di congestione del traffico che sta interessando le principali arterie cittadine a causa del cantiere aperto in via Acton per la riattivazione della storica linea tramviaria che collega l’area orientale e l’area occidentale della città.

I lavori – ha spiegato Simeone nel suo intervento introduttivo – sono indispensabili per migliorare la mobilità cittadina attraverso il potenziamento del trasporto pubblico su ferro, tuttavia si stanno verificando forti disagi per la viabilità quotidiana, con restringimenti di carreggiata, rallentamenti e blocchi della circolazione in snodi nevralgici della città, in particolare nel tratto di via Marina per le auto provenienti da est, e in via Caracciolo per le auto provenienti da ovest.

Ad incidere sulla situazione anche l’elevato afflusso turistico previsto per le festività pasquali: circa un milione di persone è atteso nei prossimi giorni, con una concentrazione proprio nelle aree già interessate dai cantieri. Una situazione – ha concluso Simeone – che non consente di prevedere soluzioni alternative, data la conformazione della città e la presenza di altri cantieri, ma che impone di verificare ogni ipotesi con la Polizia Municipale, con i Servizi competenti e con le Municipalità, i cui rappresentanti – Marcello Matrusciano, vicepresidente della Municipalità 1 e Lorenzo Iorio, assessore della Municipalità 2 – hanno evidenziato la necessità di un coinvolgimento nelle scelte operative e di una forte collaborazione tra livelli istituzionali, affinché i disagi vengano affrontati in modo coordinato e con soluzioni il più possibile condivise.

Anche dal Servizio Polizia Locale è stato confermato che la situazione è complessa e costantemente monitorata, con due pattuglie fisse nella zona del cantiere, che diventano quattro nelle ore di punta, vero momento problematico della giornata.

I turni sono organizzati in rotazione ogni tre ore per garantire la tenuta del servizio e la tutela del benessere degli agenti ma – ha chiarito il comandante Ciro Esposito – è bene ribadire che la presenza della Polizia Locale può solo attutire le criticità ma non risolverle se non c’è un piano traffico alternativo. Per l’assessore alla Polizia Locale e Legalità Antonio De Iesu va detto con franchezza che l’attuale situazione e quella che si verificherà nei prossimi mesi pongono seri problemi di viabilità . Nelle more del completamento dei lavori che coinvolgeranno la città per almeno un anno è necessario disporre di un cronoprogramma certo per uscire da questo “collo di bottiglia”, e compiere scelte urgenti sul piano tecnico e politico, da adottare con determinazione e coraggio. Per questo ha chiesto all’assessore Cosenza di convocare a stretto giro un tavolo tecnico in cui studiare tutte le misure più sostenibili, posto che non è possibile sospendere o rinviare i lavori.

Nel dibattito il consigliere Toti Lange (Misto) ha ricordato che già da venti anni si parla di questo progetto strategico per ripristinare la rete tramviaria e riqualificare la linea di costa, vanno tuttavia ben chiariti i tempi di realizzazione, a fronte di un quadro che al momento non sembra offrire soluzioni concrete alla città, così come non si sono trovate soluzioni per i bus turistici che invadono il centro. Pur essendo un convinto sostenitore delle aree pedonali, ha proposto di valutare la possibilità di aprire strategicamente alcune aree pedonalizzate per consentire il deflusso delle auto, almeno nelle ore di punta. Per il presidente Simeone la commissione nelle prossime settimane lavorerà su proposte concrete da portare al tavolo tecnico di confronto, tra quelle emerse nella riunione di oggi: la ridefinizione della viabilità in via Cristoforo Colombo, per impedire i rallentamenti dovuti alle auto dirette in via De Gasperi, la possibilità di interdire ai mezzi privati l’incrocio che da via Acton porta verso via Cesareo Console, l’eliminazione della rotatoria all’imbocco della Galleria della Vittoria, lato Chiatamone. La commissione sosterrà inoltre la possibilità di riorganizzare i lavori notturni su tre turni, così da ridurre al massimo i tempi di lavorazione.

Quello che è tuttavia necessario – ha concluso Simeone – è avviare una buona campagna di comunicazione nei confronti dei cittadini per sensibilizzarli sulla necessità di usare i mezzi pubblici, che funzionano e sono efficienti, o utilizzare al massimo le aree di interscambio, lasciando le proprie auto nei parcheggi di via Brin, per chi proviene dall’area orientale, e in piazzale Tecchio, per chi proviene dall’area occidentale.