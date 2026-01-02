Capodanno, aumentano i feriti per i botti tra Napoli e provincia: 57 casi registrati

Il bilancio degli incidenti legati all’uso di fuochi d’artificio nella notte di Capodanno segna un dato in crescita tra Napoli e la sua provincia. Secondo le informazioni diffuse dalla Questura, sono 57 le persone rimaste ferite a causa dell’esplosione di botti e petardi nelle ore che hanno accompagnato l’arrivo del nuovo anno.
Un numero significativo, che evidenzia ancora una volta i rischi connessi all’utilizzo improprio o non controllato di materiale pirotecnico. Dei 57 feriti complessivi, 41 persone sono già state dimesse dopo aver ricevuto le cure necessarie nei pronto soccorso cittadini, mentre 16 risultano tuttora sotto osservazione medica, sebbene non versino in condizioni critiche.
Il dato assume particolare rilevanza se confrontato con quello dello scorso anno: nel precedente Capodanno, infatti, i feriti registrati tra Napoli e provincia furono 36, con un incremento quindi di oltre il 50% nel giro di dodici mesi. Un aumento che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza e sull’efficacia delle campagne di prevenzione promosse dalle istituzioni.
Le lesioni più frequenti restano quelle a mani, volto e arti superiori, spesso causate dall’esplosione ravvicinata di petardi ad alta potenza o dall’uso incauto di fuochi illegali. Le forze dell’ordine, anche nelle ore precedenti la notte di San Silvestro, avevano intensificato i controlli e i sequestri di materiale pirotecnico non conforme, ma il fenomeno continua a rappresentare un’emergenza ricorrente.
Le autorità rinnovano quindi l’appello alla prudenza, sottolineando l’importanza di festeggiare in modo responsabile per evitare incidenti che, troppo spesso, trasformano una notte di festa in un problema sanitario e sociale.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.