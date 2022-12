Capodanno e recupero festivi, la FP-Cgil difende la Polizia Municipale.

dal Sindacato FP-Cgil riceviamo e pubblichiamo

Gli organi di stampa, ormai da giorni, riempiono pagine di giornali con articoli dal titolo “Vigili in fuga”, “I Vigili saranno in strada la notte di Capodanno”, lasciando sottintendere che si ha a che fare con una banda di Fannulloni ed esponendo, quindi, con racconti distorti e strumentali, un intero corpo alla gogna mediatica.

Non è cosi!

“I lavoratori e le lavoratrici della Polizia Locale di Napoli non dovranno recuperare”, a Capodanno, precedenti turni festivi non lavorati per assenze legittime, quali malattie, infortuni, ferie, legge 104, gravi motivi familiari. E allora? Tutto ciò è già sancito dalla vigente normativa e non può certo essere considerato una vittoria sindacale.

Passa così in secondo piano la dedizione al lavoro di tutti quei lavoratori della Polizia Locale che, anziché festeggiare con le proprie famiglie, hanno prestato servizio alla vigilia ed a Natale, a Santo Stefano, durante tutte le giornate festive e prefestive del mese di dicembre e che presteranno servizio la notte di Capodanno in piazza del Plebiscito e negli altri siti in cui l’Amministrazione ha organizzato eventi, garantendo un servizio fondamentale per la città;

lavoratori per i quali non è stato programmato alcun piano economico incentivante.

Dispiace che, quando nei giorni scorsi, in delegazione trattante si è discusso con l’Amministrazione Comunale del riparto delle risorse economiche disponibili, soltanto la FP CGIL abbia sostenuto con forza la necessità di predisporre un piano economico incentivante che valorizzasse il personale della Polizia Locale impegnato nelle suddette festività, utile anche ad avere un maggior numero di agenti su strada.

Dopo anni di sfrenata oligarchia si preannuncia, finalmente, una condivisa riorganizzazione del Corpo. E’ bene chiarire fin da subito che per la FP CGIL il confronto non potrà prescindere da due importanti capisaldi negli anni calpestati: una giusta conciliazione dei tempi vita lavoro e una vera valorizzazione professionale ed economica di questi lavoratori.