Capodanno nella sua Napoli per il Capo della Polizia Pisani

Inizia il nuovo anno, sempre all’insegna della sicurezza. Anche nel giorno di Capodanno, le donne e gli uomini della Polizia di Stato contribuiscono a garantire la cornice di ordine e sicurezza pubblica nelle città, nelle piazze e nelle località turistiche italiane.

A loro, ed in particolare ai poliziotti in servizio nelle sale operative, si è rivolto il capo della Polizia Vittorio Pisani con un messaggio di auguri e di ringraziamento per il prezioso lavoro svolto in questa giornata, che per molti è di festa.

Il prefetto Pisani, accolto dal questore di Napoli Maurizio Agricola, con il quale si è soffermato per un momento di raccoglimento davanti al famedio dei caduti, dalla sala operativa della questura partenopea si è video collegato con le centrali operative delle Questure italiane, con quelle dei Compartimenti della Polizia stradale e ferroviaria, con il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) della Polizia postale, con le sale operative degli Ispettorati di pubblica sicurezza e con la Sala situazioni del Dipartimento della Pubblica sicurezza.

Il Capo della Polizia nel suo discorso ha ringraziato tutto il personale della Polizia di Stato che nell’anno appena trascorso ha garantito sul territorio, con professionalità e dedizione, la sicurezza dei cittadini. Dai Reparti mobili alle Sale operative, dai Commissariati alle Specialità, dagli uffici delle Questure a quelli del Dipartimento della pubblica Sicurezza, l’augurio di Pisani è quello di continuare sulla stessa strada con la passione e l’entusiasmo che non sono mai mancati e che devono continuare ad accompagnare ogni poliziotto anche nel nuovo anno.

Il Prefetto Pisani ha inoltre sottolineato l’impegno nell’anno trascorso nei servizi di ordine pubblico, durante i quali sono stati impegnati oltre 900mila uomini delle Forze di Polizia. Ha ricordato che solo nel 3% delle manifestazioni ci sono stati degli incidenti, durante i quali sono rimasti feriti, anche in modo grave, 240 poliziotti. Infine, il Capo della Polizia ha sottolineato l’importanza delle Sale operative, quale punto di riferimento per il cittadino e per l’efficacia e rapidità dei servizi prestati.