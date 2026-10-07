Caporalato nel Casertano, braccianti fino a 14 ore al giorno: paghe da 80 centesimi a cassetta

- pubblicità -

Lavoravano sette giorni su sette, con il caldo e sotto la pioggia. Reclutati in strada, venivano trasportati nei campi su furgoni fatiscenti. Quattro persone raggiunte da misure cautelari

Fino a 14 ore di lavoro al giorno, sette giorni su sette, sotto la pioggia come con il caldo. Paghe che potevano scendere fino a 80 centesimi per ogni cassetta, nessuna possibilità di assentarsi in caso di malattia e limitazioni anche nell’utilizzo del telefono.

È il quadro dello sfruttamento di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e condotte dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta.

Quattro persone raggiunte da misure

L’inchiesta, durata oltre due anni, ha portato all’esecuzione di provvedimenti tra Villa Literno e Mondragone, nel Casertano. Per tre persone, tutte domiciliate in provincia di Caserta, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per un altro soggetto è scattato l’obbligo di dimora.

Ad altre quattro persone sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini. Le accuse contestate sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per aver reclutato e impiegato manodopera clandestina.

Braccianti reclutati in strada

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i lavoratori, anche fino a 80 al giorno, venivano reclutati direttamente in strada e successivamente trasportati nei luoghi di lavoro a bordo di furgoni fatiscenti, in alcuni casi adibiti anche al trasporto di merci.

I braccianti sarebbero stati sottoposti al controllo continuo dei presunti caporali. Il posto di lavoro sarebbe stato a rischio in caso di scarsa resa, malattia o qualora i lavoratori non fossero fuggiti in occasione dei controlli delle forze dell’ordine.

Da 80 centesimi a 1,50 euro a cassetta

Le modalità di pagamento variavano. In alcuni casi i braccianti venivano retribuiti a cottimo, con compensi compresi tra 80 centesimi e 1,50 euro per ogni cassetta. In altri casi la paga oscillava tra i 3 e i 4 euro all’ora.

Era prevista anche una retribuzione giornaliera: 30 euro per i nuovi lavoratori e 50 euro per quelli impiegati da più tempo.

Le condizioni di lavoro, secondo quanto emerso dalle indagini, erano particolarmente difficili anche sotto il profilo sanitario e igienico: i braccianti lavoravano senza essere stati sottoposti a visita medica e nei luoghi di lavoro mancavano bagni chimici e punti di ristoro.

Pedinamenti e indagini tecniche

Gli accertamenti sono stati effettuati attraverso pedinamenti e attività investigative di carattere tecnico. I braccianti che hanno fornito dichiarazioni utili agli investigatori sono stati collocati in località protette.

Per loro è stata inoltre prevista una prospettiva di protezione e di inserimento socio-lavorativo.

Gli esiti dell’inchiesta saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista alle 11 nell’ufficio del procuratore di Santa Maria Capua Vetere.

Nappi (Lega): fenomeno indegno, serve stretta su immigrazione clandestina

«L’operazione portata a termine dai carabinieri, nel Casertano, fa emergere un quadro inquietante e di totale inumanità. Ci troviamo davanti all’ennesima dimostrazione di quanto la Lega denuncia da tempo: l’immigrazione clandestina crea soltanto criminalità e sfruttamento, oltre ad arrecare danni irreparabili all’economia dei nostri territori.

Questo non è lavoro, è schiavitù. Nel frattempo, però, i buonisti della sinistra continuano con la politica cinica e ipocrita dell’accoglienza indiscriminata, fingendo di non sapere che le “risorse” di cui tanto si riempiono la bocca, quando non delinquono altro non fanno che implementare l’esercito di diseredati che finiscono nella morsa di sfruttatori senza scrupoli.

C’è un unico modo per contrastare il traffico di essere umani: regole certe e ancora più stringenti e pene esemplari per i responsabili di questo fenomeno indegno». Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.