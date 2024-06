Capri, aggiornamento, arrivano navi cisterna ed autobotti

A Capri sono in arrivo navi cisterna e diverse autobotti per risolvere un’emergenza acqua “mai vista prima” come racconta il sindaco Falco.

È terminata una riunione dell’unità di crisi che vede anche il sindaco di Anacapri Alessandro Scoppa, i due consigli comunali dell’isola, protezione civile e albergatori alla ricerca di una soluzione per tamponare l’emergenza.

“Dalla Gori (società che gestisce i servizi idrici) stiamo ricevendo rassicurazioni da 48 ore, ma è una gravissima mancanza per la quale recriminiamo in maniera severa” dice il sindaco Falco all’Adnkronos. “Per fortuna, con lo staff siamo in collegamento costante anche di notte con la Prefettura di Napoli e abbiamo chiesto l’invio di navi cisterna per pompare acqua nelle condutture dell’isola” aggiunge il primo cittadino di Capri. A quanto pare, la carenza d’acqua è dovuta ad un “muro d’aria” che si sarebbe formato all’interno della condotta dopo il guasto e che sta creando ostruzione in alcune zone della Penisola Sorrentina e verso l’isola.

“Nell’ultima comunicazione, Gori ci aveva assicurato il ritorno alla normalità entro mezzogiorno, ma adesso abbiamo dubbi che possa accadere prima di stanotte” aggiunge Paolo Falco. Per quanto riguarda la distribuzione di acqua “avverrà in strada già nel primo pomeriggio con protezione civile e vigili urbani”, mentre per i turisti Capri è pronta a limitare il divieto di sbarco: “Vogliamo facilitare l’accesso a chi ha già prenotato e a chi possiede case, sempre con la speranza di poter offrire loro ogni servizio”.

“Stiamo facendo tutto il possibile e siamo tutti al lavoro, coordinando le operazioni. Speriamo di tornare alla normalità al più presto”, conclude il sindaco di Capri.(AdnKronos)