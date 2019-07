Capri, ferma la Funicolare.

La corsa della funicolare di Capri (Napoli) partita alle 7.45 si è bloccata lungo il percorso ed i passeggeri hanno raggiunto a piedi le due stazioni.

Il blocco sarebbe stato dovuto “al sofisticato e tecnologico impianto del sistema di sicurezza che è stato installato recentemente e che entra in funzione ogni qual volta rileva qualche anomalia per garantire la sicurezza dei passeggeri”, come spiegato dai tecnici dell’azienda prontamente intervenuti.

Lo stop ha impedito ad alcuni passeggeri in partenza di raggiungere l’aliscafo delle 8.05 in partenza per Napoli che hanno dovuto optare per la corsa successiva. Il mezzo comunque poco dopo ha ripreso regolarmente il servizio.(ANSA).