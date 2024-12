Carabiniere cade durante un controllo, grave

- pubblicità -

Un grave incidente ha colpito un carabiniere a San Giovanni a Teduccio, un’area alla periferia di Napoli. Durante un’operazione di controllo, il militare è caduto a causa del cedimento di una tettoia.

Questa caduta gli ha provocato ferite significative, e per tale motivo è stato trasportato urgentemente all’ospedale del Mare in codice rosso, dove è attualmente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni destano notevole preoccupazione tra i colleghi e la comunità.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso la sua apprensione per la situazione. Ha ribadito la vicinanza alla famiglia e ai colleghi del vice brigadiere Giovanni Russo, protagonista di questo triste evento.

Le parole del Ministro sottolineano l’importanza del ruolo svolto dai carabinieri e la gratitudine per il loro costante impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto in circostanze pericolose come quelle affrontate dal militare.

Il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha voluto manifestare il suo appoggio e la sua solidarietà alla famiglia di Giovanni Russo. Ha sottolineato come l’intera Arma dei Carabinieri sia unita accanto al vice brigadiere e ai suoi cari in questo momento critico.

Inoltre, ha garantito che tutte le risorse necessarie sono state messe a disposizione per assicurare le migliori cure possibili al militare ferito.

La collaborazione con il comandante interregionale ‘Ogaden’, Marco Minicucci, evidenzia l’importanza di un intervento coordinato per affrontare emergenze di questo tipo, confermando l’efficacia e la rapidità di risposta delle forze dell’ordine italiane nei momenti di difficoltà.

“Massima vicinanza al carabiniere ricoverato in gravi condizioni per un incidente occorsogli mentre era impegnato in un servizio di controllo del territorio. Un abbraccio ai suoi familiari e una preghiera perché il militare riesca a vincere questa delicata battaglia e possa riprendersi al più presto”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.