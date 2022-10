Carabiniere fuori servizio sventa rapina ad Afragola, video virale.

E’ caccia al complice del bandito che ieri, ad Afragola, si è reso protagonista di una tentata rapina in una tabaccheria sventata da un carabiniere libero dal servizio che lo ha arrestato.

Indagini sono in corso anche per verificare l’eventuale coinvolgimento da parte dell’arrestato – un 40enne di Casoria già noto alle forze dell’ordine – in altre rapine che si sono verificate nei giorni scorsi in quella zona.L’arrestato è stato medicato e ne avrà per 10 giorni. Anche il carabiniere sta bene, per lui sette giorni di prognosi.

L’episodio in via Dario Fiore, arteria stradale che collega diversi comuni dell’hinterland napoletano.

Il militare – un appuntato scelto – è riuscito a bloccare uno dei due malviventi, mentre il complice è riuscito a scappare in sella a uno scooter risultato rubato. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri di Castello di Cisterna.

Intanto è già virale sul web il video, fornito dagli stessi carabinieri, che riprende le varie fasi della rapina. Nel filmato – che si avvale delle riprese delle telecamere di videosorveglianza – si vede il militare, un appuntato scelto, che scende dalla propria auto in sosta poco distante dal negozio e insegue di corsa i due malviventi in fuga in sella a uno scooter aggrappandosi al giubbino di uno dei due. Il placcaggio del militare fa perdere l’equilibrio al conducente del mezzo che va a scontrarsi con un’auto proveniente dalla direzione opposta determinando così la caduta del passeggero. Il militare non molla la presa neanche quando si accorge che i due sono armati (con pistole poi risultate a salve) riuscendo a bloccare uno dei due malviventi mentre l’altro – il conducente del mezzo – si dà alla fuga. Nella colluttazione il rapinatore spara un colpo.

