Carabinieri: 26.000 multe in 6 mesi.

Quasi 26mila violazioni, per sanzioni che vanno oltre gli 11 milioni di euro. Quattromila le persone trovate alla guida di auto e moto senza la patente, o assicurazione o revisione. E’ il bilancio di una serie di controlli messi in atto dai carabinieri del comando provinciale di Napoli dai primi giorni di gennaio ai primi di luglio tra Napoli e provincia. 300 i centauri sanzionati per guida senza casco, e oltre 300 i fermi amministrativi eseguiti.

Non mancano le contravvenzioni per chi non ha sottoposto il proprio veicolo alla prescritta revisione: 1.783 le sanzioni applicate. Numerose le sanzioni per chi è stato sorpreso ad utilizzare il cellulare alla guida: 260 le persone “beccate” e punite con verbali salati. Sono invece 2.481 gli automobilisti e i motociclisti controllati e multati perché in circolazione su veicoli privi di copertura assicurativa.

Ed ancora, 477 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, tra questi anche “furbetti” che hanno continuato a muoversi nonostante i loro mezzi fossero già gravati da provvedimenti che ne vietavano la circolazione. E c’è anche chi è stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente 876 le violazioni complessivamente elevate; 647 sono invece le persone trovate con la patente scaduta.

“I carabinieri sono da sempre in prima linea per garantire sicurezza al cittadino. Una sicurezza a 360 gradi, che abbraccia ovviamente anche il rispetto delle norme di circolazione stradale. L’invito che rivolgo a tutti è quello di essere prudenti, usando la diligenza del buon ‘padre di famiglia’: guidare un’auto o una moto senza patente o senza assicurazione significa mettere in pericolo se stessi e gli altri con danni irreparabili”.

Così il comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, generale Canio Giuseppe La Gala. “In questo periodo rafforzeremo i servizi di controllo in tutte le strade, garantendo una presenza rassicurante che vuole anche rappresentare un deterrente per coloro che vogliono invece mettere a repentaglio da vita altrui” conclude La Gala. (ANSA).