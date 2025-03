Carabinieri arrestano rom latitante a Casandrino

- pubblicità -

È il 17 ottobre del 2023 e l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Bologna emette un ordine di carcerazione nei confronti di Valentino Radosavljvic, 35enne di etnia rom. L’uomo deve scontare cinque anni di reclusione per diversi furti in abitazione commessi tra Bologna e Modena. Da allora del 35enne nessuna traccia.

L’uomo sparisce dai radar delle forze dell’ordine ma i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giuliano non smettono di cercarlo. Inizia così un servizio ad hoc da parte dei militari che effettuano una serie di indagini tradizionali e telematiche. Dai diversi accertamenti emerge un indizio che i carabinieri decidono di approfondire. Il fratello del 35enne è stato appena scarcerato e tutta la famiglia ha organizzato per lui una festa per celebrare la libertà ritrovata.

La location è una villetta di Casandrino, nell’hinterland napoletano.

Quale migliore occasione per festeggiare tutti insieme il lieto evento? E’ notte e i carabinieri cinturano la villetta. Musica e voci allegre fanno da colonna sonora mentre i militari irrompono nella struttura.

Al grido ‘Carabinieri!’ il 35enne tenta la fuga. Cerca di utilizzare una scala appoggiata al muro posteriore della villetta ma il perimetro è controllato dai carabinieri che bloccano l’uomo nel giardino.

La latitanza dell’uomo è così terminata e i carabinieri lo arrestano trasferendolo nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria