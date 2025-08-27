Carabinieri arrestano scippatore

- pubblicità -

Strappa la borsa a una donna, nonostante il suo tentativo di resistergli. Lei grida forte, lui la fa cadere a terra.

Alcuni passanti sentono gridare e rincorrono il malvivente. Qualcuno, invece, compone il 112.

Il borseggiatore corre veloce e si imbuca nel portone di un condominio senza altre uscite, pensando di averla fatta franca esce dal nascondiglio ma ci sono i carabinieri che nel frattempo hanno circondato il palazzo.

Inutile un secondo tentativo di fuga.

Il 34enne di Giugliano è stato arrestato e condotto in carcere, in attesa di giudizio. Risponderà di rapina. Recuperata e restituita la borsa