Carabinieri del Nas chiudono mensa del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele.

I carabibieri del Nas di Napoli hanno disposto la chiusura della mensa del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele in Piazza Dante.

I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno stabilito la chiusura dopo un sopralluogo eseguito insieme a personale dell’Asl Napoli 1, nel corso del quale sono emerse molteplici carenze igienico-sanitarie.

Le attività della mensa del Convitto riprenderanno dopo che le problematiche riscontrate saranno risolte, e quindi a seguito di un’altra ispezione Nas.

Le ispezioni alla mensa del convitto fanno parte di una serie di controlli a tappeto finalizzati a tutelare la salute degli studenti, che riguardano tutte le mense scolastiche delle scuole della città.

Il Convitto nazionale Vittorio Emanuele offre istruzione a tutte le classi d’età , dalla scuola per l’infanzia ai licei. In totale un migliaio gli studenti, per il 10% stanziali nelle antiche strutture del convitto.