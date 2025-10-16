Carabinieri, denuncia NSC: totale incertezza organizzativa

- pubblicità -

Grave mancanza di rispetto nei confronti dei militari lavoratori del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.

A denunciarlo è la Segreteria Regionale Campania del Nuovo Sindacato Carabinieri, che esprime con forza il proprio profondo dissenso “per l’ennesima dimostrazione di disattenzione e mancanza di riguardo verso i colleghi che, ancora una volta, si trovano a operare in un clima di totale incertezza organizzativa e scarsa considerazione per la loro dignità professionale e familiare”.

“Nonostante le ripetute circolari del Comando Generale dell’Arma – spiega NSC Campania – che richiamano con chiarezza alla tutela del benessere del personale e al rispetto delle basilari norme di pianificazione dei servizi, sul territorio napoletano si continua a registrare una gestione caotica e priva di sensibilità, con turni di servizio ‘eccezionali’ comunicati in modo approssimativo e con preavvisi del tutto inaccettabili”.

“A distanza di molto meno di ventiquattro ore dal preavviso – prosegue la sigla – i militari non sono ancora messi a conoscenza della tipologia di servizio in cui verranno impiegati, né se saranno destinati all’ordine pubblico o ad altre attività operative”.

Una mancanza di trasparenza e pianificazione che non solo compromette la qualità del servizio reso alla collettività, ma soprattutto calpesta i diritti e la serenità dei colleghi e delle loro famiglie, costrette a subire continui stravolgimenti organizzativi senza alcuna forma di rispetto o tutela.

Secondo NSC Campania, la situazione che si sta consolidando a Napoli rappresenta un caso emblematico di scollamento tra le direttive del Comando Generale e la loro effettiva applicazione sul territorio.

“È grottesco – sottolinea la Segreteria – che, mentre a livello centrale si parla di benessere del personale e attenzione alla dimensione familiare, nei fatti si perpetuino prassi che denotano, al contrario, indifferenza e scarsa considerazione per chi, in prima linea, garantisce la sicurezza dei cittadini con dedizione e sacrificio”.

La Segreteria Regionale Campania del Nuovo Sindacato Carabinieri chiede immediata chiarezza in merito alla gestione dei servizi di rinforzo sulla città di Napoli, e solleciterà il Comando Generale a verificare le modalità operative adottate, affinché vengano finalmente ripristinate corrette condizioni di rispetto, programmazione e tutela del benessere del personale.

“L’Arma dei Carabinieri – conclude NSC Campania – non può chiedere sacrifici infiniti ai propri uomini e donne senza, al contempo, garantire loro il diritto elementare di essere trattati con rispetto e dignità: resteremo vigili e pronti ad attivare ogni ulteriore iniziativa sindacale utile alla tutela dei colleghi, perché non è più tollerabile che la parola benessere resti solo uno slogan mentre, sul campo, i militari vivono situazioni di continua precarietà organizzativa e familiare”.